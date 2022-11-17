Aslı Baykal'dan 'AKP'ye katılacak' iddiasına yanıt

CHP'den istifa eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AKP'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Onedio Haber Müdürü Abdullah Demir'e konuşan Baykal, "Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma. Hiçbir yere katıldığım yok" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Aslı Baykal, 31 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Baykal, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye’yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.