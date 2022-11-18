Aslı Baykal iddiası: 'Bu çevre AKP’ye sıcak bakıyor'

Yandaş isim Hacı Yakışıklı, CHP'den istifa eden Aslı Baykal'a ilişkin açıklamada bulundu.

tv100'deki "Sağlı Sollu" adlı programda konuşan Yakışıklı "Hem Aslı Baykal hem de AK Parti cenahından görüşmeler yaptım. Acaba Aslı Baykal bir siyasi partiye mi geçiyor? Şu mesajı 'Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız. Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım' atınca ben aradım. Her iki tarafla yaptığım görüşmede şu anda Aslı Baykal ile Cumhur İttifakı cephesiyle direkt bir dirsek teması hiç kurulmamış. Baykal çevresi yeni bir yol haritası belirleyecek. Bu çevre AK Parti’ye sıcak bakıyor ama dirsek teması kurulmamış. Yılbaşından itibaren sistematik ve somut bir hal alabilir" ifadelerini kullandı.