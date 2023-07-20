'Askerlerin iki kişiye işkence yaptığı'na ilişkin görüntüler hakkında soru önergesi

Dün, sosyal medyaya düşen bir video ile; “ellerinde sopa olan iki askerin, üstleri soyulmuş iki kişiye askeri bir alanda işkence yaptıkları” ileri sürülmüştü.

Videonun sınırda çekildiği, işkenceye uğrayan kişilerin de yabancı oldukları iddia edilmişti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e “iki askerin iki kişiye işkence yaptığı” iddiasını gündeme getiren videoyu sordu.

Yeneroğlu Bakan Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

“Söz konusu olan bu işkence olayları ne zaman gerçekleşmiştir?

İşkence suçuna konu oluşturan olaylar nerede gerçekleşmiştir ve videodaki kişiler neden bu alana alınmıştır?

Suça konu olan bu olayla ilgili olarak herhangi bir idari ve adli soruşturma söz konusu olmuş mudur?

Videoda görünen ve olayın failleri olan askeri personelin kimlikleri tespit edilmiş midir?

Yine videoda arkası dönük olan askeri personel tanık sıfatıyla dinlenmiş midir?

Videoda görünen ve işkenceye uğrayan kişilerin kimlikleri tespit edilmiş midir?

Videoda işkenceye uğrayan kişiler ile ilgili hangi resmî işlemler yapılmıştır?

İşkence sonrasında sağlık durumları hakkında bir bilgi bulunmakta mıdır?

Söz konusu olayla ilgili adli işlem yapılmış ise hangi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmıştır?” (ANKA)