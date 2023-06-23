14 yaşındaki çocuğa işkence uygulayan 3 polis serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Newroz günü kaçırılarak işkence edilen 14 yaşındaki Y.D.'nin davasında üç polis hakkında tahliye kararı verildi.

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polislerin itirazı üzerine işkence suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararını da kaldırdı.

Kararı duyuran Diyarbakır Barosu, hukuki süreci takip etmeye devam edeceklerini belirterek ''İşkence suçunun bütün unsurlarının var olduğu dosyada görevsizlik kararının kaldırılması kararı ve tahliyeler kamu görevlilerine yönelik cezasızlık politikasının sonucudur'' açıklamasında bulundu.