Vali yardımcısı yayımlanmamış haberlere yayın yasağı istedi

Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, hakkında başlatılan cinsel taciz soruşturması haberlerine erişim engeli getirtti. Balcı, hakkında yapılacak tüm haberlere de “kaos oluşturacağı” iddiasıyla yayın yasağı getirilmesini talep etti.



Birgün'de yer alan habere göre Balcı, Eskişehir'de görevli olduğu dönemde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu, hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiğine yönelik haberlere erişim engeli getirilmesini istedi.

Mahkeme bu talep etti ancak Balcı ile ilgili henüz yayımlanmamış haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı talebini reddetti.