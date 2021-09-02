Askeri bölgedeki 80 alımda yolsuzluk

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm kamu kurumlarının ihalesiz, mal, hizmet ve yapım işi almak için her yıl daha fazla tercih ettiği doğrudan temin yönteminin yolsuzluğa zemin hazırladığı Sayıştay’da yapılan bir yargılama sonucu bir kez daha ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan bir kamu kurumunun askeri üs bölgesi için aldığı iddia ettiği inşaat malzemeleri ile mefruşat malzemeleri bulunamadı.

Sayıştay denetçilerinin yaptığı denetimlerde, çeşitli gerekçelerle doğrudan temin usulü ile alımı yapılan muhtelif inşaat ve mefruşat malzemelerinin, imalat yeri olarak belirtilen alanlarda bulunmadığı belirlendi.

80 alıma inceleme

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre; bunun üzerine, idare binası ve çeşitli inşaatlarda kullanılmak üzere alındığı iddia edilen malların akıbeti ile ilgili uzman mühendislerden oluşan bir bilirkişi heyeti kuruldu. Kurumun, doğrudan temin yoluyla yaptığını iddia ettiği 80 alımla ilgili incelemelerde bulunan heyet bir rapor hazırladı.

Raporda, faturada bulunmasına karşın 20 bin 335 kilogram köşebendin, 13 bin 385 kilogram galvanizli sacın yerinde olmadığının tespit edildiği bildirildi. Rapora göre, ayrıca yine ödemesi yapılan 3 bin 920 metre kutu profilin 1 ve 2 nolu kulelerde toplam 58,8 metresinin olduğu, 3 bin 861,2 metresinin ise bulunamadığı belirtildi.