Asistan hekimler ülke genelinde eylemde: Kaza değil cinayet!

Asistan hekimler Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli meslektaşları 25 yaşındaki Rümeysa Berin Şen'in nöbet çıkışında geçirdiği trafik kazasının ardından ülke genelinde eylem yapıyor."

Türk Tabipleri Birliği ve birliğin Asistan Hekim Kolu'nun çağrısıyla bugün İstanbul Çapa'da ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Ankara Şehir Hastanesi asistan hekimler bir araya gelerek "Kaza değil cinayet" dediler.

Çapa'da düzenlenen eylemde İstanbul Tabip Odası tarafından "Uykusuz hekim cinayet demektir" yazılı pankart açıldı.

Adıyaman Tabip Odası da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eylemlerde yapılan ortak açıklamada “Cumartesi günü yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları sonucunda bir arkadaşımızı, bir canımızı yitirdik. Yıllardır uyardığımız asistan hekimin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır bir şekilde ödedik. Ankara’da bir asistan arkadaşımız hayatını kaybetti, göz göre göre ölüme sürüklendi" denildi.

"Ankara Şehir Hastanesi’nde asistan olan meslektaşımız çok sayıda servisten ve görevden sorumlu olduğu nöbetinin çıkışında trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Kaza görüntüleri çok şey anlatıyor" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayda nöbet ertesi izin kullanamadan tutulan 10 nöbeti, asistana uygulanan mobing, stres, hastanelerinin tüm yükünün asistanlara yüklendiğini, tükenmişliği, angarya işleri uzmanlık eğitimi alan öğrenci dışında tüm kölelik şartlarını kabul etmiyoruz.

Rümeysa'yı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama bir arkadaşımızı daha tükenmişliğe, intihara, kaza görünümlü cinayetlere vermemek için, nöbet ertesi izin hakkımızı alana, çalışma şartlarımız düzelene kadar dayanışmamızı ve mücadelemizi büyüteceğimizi ve devam ettireceğimizi kamuoyuna bildiririz."

Ankara Şehir Hastanesi'nde protesto

Şen için görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi önünde de bir anma ve protesto gösterisi yapıldı. Asistan hekimler meslektaşları Şen için bugün iş bıraktı ve bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Rümeysa Şen’in gün aşırı tuttuğu yorucu nöbetlerin ardından geçirdiği kaza görüntüleri bize bunun bir kaza değil göz göre göre gelen çalışma şartlarının sebep olduğu bir cinayet olduğunu gösterdi" denildi.

Öte yandan Ankara Şehir Hastanesi yönetimi Şen'in ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" denildi.