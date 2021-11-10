Asistan hekimler sömürüye karşı bir araya geldi: Uzun çalışma saatleri, yoğun iş yükü

Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, asistan hekim komisyonu kurduğunu duyurdu.

Asistan hekimlerin çalışma şartlarını mücadele başlığı haline getireceklerini söyleyen sendikanın açıklamasında, "Uzun çalışma saatleri, yoğun iş yükü, nöbet sonrası izin hakkının gaspı gibi başlıklarda yoğunlaşan tepkilerin tümü, karşılığı ödenmeyen mesai saatleri ve nöbetler ile birlikte değerlendirildiğinde, diğer tüm sağlık emekçileri gibi asistan hekimlerin de birer emekçi olmalarından kaynaklanan sorunları olduğu gerçeğini bizlere gösteriyor" denildi.

Sendikanın açıklaması şöyle:

Asistan hekimler sendikaya, kamu emekçileri ile mücadeleye!

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen trajik kaza sonrası, asistan hekimlerin çalışma şartları bir kez daha Türkiye gündemine taşındı. Asistan hekimlerin yaşadığı sorunların büyük bir kısmının, devlet eliyle sunulan kamusal sağlık hizmetlerinin, piyasacı bir mantıkla yeniden düzenlenerek, performans sistemi ve basamaklandırılmış hizmet sunumunun ortadan kaldırılması gibi uygulamalarla arzın kışkırttığı talebin yarattığı sorunlar olduğunu görüyoruz.

Yine uzun çalışma saatleri, yoğun iş yükü, nöbet sonrası izin hakkının gaspı gibi başlıklarda yoğunlaşan tepkilerin tümü, karşılığı ödenmeyen mesai saatleri ve nöbetler ile birlikte değerlendirildiğinde, diğer tüm sağlık emekçileri gibi asistan hekimlerin de birer emekçi olmalarından kaynaklanan sorunları olduğu gerçeğini bizlere gösteriyor. Tüm bu sorunların altında ezilen emekçi asistan hekimler, nefes alıp eğitimlerine yoğunlaşacak vakti de, enerjiyi de bulamıyor. Dahası bir de Türkiye'de yaşayan tüm emekçiler gibi yoksullaşmadan nasibini alarak faturalar, kredi kartı borçları ve kiralarla boğuşuyor.

Türkiye'de hekimlerin büyük bir çoğunluğu, asistan hekimlerin ise tamamı kamu emekçisidir. Birer kamu emekçisi olarak yaşadıkları sorunların çözümü, çıkarları ve kaderleri ortak olan diğer sağlık emekçileri ile birlikte ortak mücadeleden geçer. Bu mücadelenin adresi ise sendikalardır, sendikamızdır. İşte bu yüzden tüm asistan hekimleri yaşadıkları sorunları çözmek için sendikamızda birlik olmaya, örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.