Aşırı sağcı Paludan'a nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında, 2022'de Malmö'de Kuran yakması nedeniyle nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı.

Ülkenin resmi haber ajansı TT'nin haberine göre; 16 Nisan 2022'de Malmö kentinde Paludan'ın Kuran yakma eyleminin ardından Paludan hakkında nefret ve tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcı Adrien Combeir Hogg, soruşturmanın neden 1 yıl sonra başlatıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin, delil toplama sürecinin uzun sürdüğünü ve teknik nedenlerden dolayı soruşturmanın geç başlatıldığını söyledi. (AA)