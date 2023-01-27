İYİP İsveç'te aşırı sağcı Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu

İYİP İsveç Temsilciliği, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında 21 Ocak'ta Kuran yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın nefret suçu işlediği gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulunan İYİP İsveç Temsilciliği, dilekçenin bir nüshasını da İsveç Meclis Başkanlığı'na bıraktı. Buradaki açıklamada, İsveç Anayasası'nın 16. maddesinde, etnik gruplara karşı kışkırtmaların nefret suçu sayıldığı ve buna göre işlem yapılmasının istendiği belirtildi.

Açıklamada, sürecin yakın takipçisi olunacağı bildirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmış, kalabalık polis korumasında yapılan eylem sırasında, Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan, bugün de Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kuran yaktı.