Aşiretlerde kemer sıkma adımları: Düğün ve taziyeler için yeni kararlar alındı

Ekonomik kriz aşiret düğünlerini de vurdu. Aşiret temsilcileri hem düğünler hem de taziyeler için tasarrufa gitmeye karar verdi.

Haber Merkezi

Kilolarca altın, toplanan milyonlarca lirayla bilinen aşiret düğünlerinde artık ‘tasarruf’ yapılacak.

Aşiret temsilcilerinin bir araya gelmesiyle alınan kararlara göre artık; düğünlerde açık mendil usulü kaldırılarak zarf uygulamasına geçilecek, gelinlik ve kuaför olmayacak. Gelinlik yerine yöresel elbiseler giyilecek. Kurallara uyulmazsa düğün sahiplerinin düğünlerine katılım gerçekleşmeyecek.

Taziyelere gelen düzenlemelerde de 3 günlük taziye süresi 2 güne düşürüldü ve ‘kara bayram’ denilen adetler de kaldırıldı.

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