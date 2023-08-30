Aşiretlerde kemer sıkma adımları: Düğün ve taziyeler için yeni kararlar alındı

Kilolarca altın, toplanan milyonlarca lirayla bilinen aşiret düğünlerinde artık ‘tasarruf’ yapılacak.

Aşiret temsilcilerinin bir araya gelmesiyle alınan kararlara göre artık; düğünlerde açık mendil usulü kaldırılarak zarf uygulamasına geçilecek, gelinlik ve kuaför olmayacak. Gelinlik yerine yöresel elbiseler giyilecek. Kurallara uyulmazsa düğün sahiplerinin düğünlerine katılım gerçekleşmeyecek.

Taziyelere gelen düzenlemelerde de 3 günlük taziye süresi 2 güne düşürüldü ve ‘kara bayram’ denilen adetler de kaldırıldı.