'Aşı yaptırmayanlarla görüşmeyeceğim' diyen AKP'li vekile Berat Albayrak'ın gazetesinden tepki

Berat Albayrak'ın abisinin sahibi olduğu Sabah gazetesinin yazarı Melih Altınok, köşesinden AKP Denizli milletvekilini hedef aldı.

"AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, bir kısım seçmenine büyük harflerle 'AŞI YAPTIRMAYANLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİM, İSTEKLERİNE YARDIMCI OLMAYACAĞIM' diye ayar veriyor. Sayın vekil! İster aşı olsun ister olmasın, Denizlili her seçmen sizin velinimetiniz" diyen Altınok, "Onlar asıllar, siz sadece adı üstünde vekil. Mecbursunuz şucu bucu demeden her biriyle görüşeceksiniz, isteklerine de yardımcı olacaksınız. Çünkü Denizlilerden bu vaatle oy aldınız. Sinirle har vurup harman savurduğunuz o oylar sizin değil; seçmenlerinizin. Eğer sözünüzü, görevinizi, Anayasa'yı yok sayıyorsanız da azarladığınız halkın size verdiği mazbatayı yavaşça yere bırakacaksınız" ifadesini kullandı.