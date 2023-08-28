Aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıyı anlatan doktora 'sansür yasası' kapsamında dava

Katıldığı bir televizyon programında aile sağlığı merkezlerinde yaşanan aşı tedarik sorununu anlatan Urfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Yusuf Eryazgan’a, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla dava açıldı.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre; dava, kamuoyunda 'sansür yasası” olarak bilinen kanunun 29. maddesinde yer alan ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesine dayanıyor.

Eryazgan’a hakkında bu madde kapsamında açılan davada, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve meslek örgütlerinden men edilmesi isteniyor.

'Şahitlerim ile beraber aşının olmadığını dile getirdik'

Hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmasına tepki gösteren Eryazgan yaşananları şöyle anlattı:

“2022 yılının eylül, ekim, kasım, aralık aylarında tüm Türkiye'de olduğu gibi Urfa'da da bazı aşıların tedarikinde sıkıntı yaşanıyordu. Biz de dernek olarak bu aşı tedarikindeki sıkıntıları önce sözel olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne ilettik sonra yazılı olarak sorduk. Ama sorularımıza cevap alamadık. Sadece bize Sağlık Bakanlığı kaynaklı olabileceği söylendi. Aşı sıkıntısı devam edince biz bunu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yardımcılarına kadar ilettik. Aşı sıkıntısı bu noktada düzeltilmedi. Daha sonrasında aile sağlık merkezlerinde bazı hastalıkların, aile hekimlerinin ve aile sağlık çalışanlarının şiddete varan tartışmaları yaşandı. Bir haber kanalında bu konu ile ilgili demeç verdim ve bu demeçten bir hafta sonra Sağlık Bakanlığı’ndan bir müfettiş buraya görevlendirildi. Müfettişe gerekli belgeleri ve bilgileri vererek, şahitlerim ile beraber aşının olmadığını, aşı tedarikindeki sorunları açık açık dile getirdik. Gelen müfettiş bir hafta inceleme yaptıktan sonra Urfa’dan ayrıldı.”

Müfettiş ayrıldıktan sonra kendisine herhangi bir idari ceza verilmediğini belirten Eryazgan, “Yayınlanan haber ile ilgili bir tekzip de yayınlanmadı ama ne hikmetse teftiş kurulunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği bir yazı ile hakkımda bir suç duyurusunda bulunuldu. Son çıkan sansür yasası üzerinden bu sıkıntıları söylemem istenmiyor” dedi.

İddianame kabul edilerek dava açıldı

İddianamenin kabul edilerek hakkında dava açıldığını belirten Eryazgan “Aşı ile ilgili problemleri, sıkıntıları dile getirmek, bir meslek örgütü yöneticisinin en önemli görevlerinden birisidir. Özellikle aile hekimi olarak bunu yapmam gerekiyor. Çünkü aşı olmayan bebeklerin hastalanması, aşı olmayan bebeklerin yaşayacağı her türlü sıkıntı, bizim canımızı yakar” diye konuştu.

Hukuki olarak hakkını arayacağını kaydeden Eryazgan “Meslek örgütü yöneticilerini, susturulmamaları ve doğru söyleyenlerin cezalandırılmaması için gerekli tepkileri vermeye devam ediyoruz” dedi.