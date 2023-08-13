Doktorları hedef gösteren Yeni Şafak’a tepki: Meslektaşlarımızın yanındayız

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, doktorları hedef göstermeye devam ediyor. Pandemide gizlenen verileri açıklayarak halk sağlığını korumaya çalışan Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alan Yeni Şafak bu kez hakemli bir dergide makaleleri yayımlanan doktorları hedef aldı. "Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar" diyerek haber yapan Yeni Şafak doktorların fotoğraflarını da yayımlayarak onları açık hedef haline getirdi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), Yeni Şafak gazetesine ve haberine tepki göstererek sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

“Hakemli uluslararası bir dergide yayınlanan makaleleri nedeniyle meslektaşlarımız @‌yenisafak gazetesi tarafından yine hedef gösterildi. Bilimsel yazılara bilimsel yanıtlar verilir. Herhangi bir bilimsel itirazın olmadığı, etik kurul onayı alınarak yapılan bu bilimsel yayını, toplumda infial yaratmaya çalışan bir dille magazin malzemesi haline getirmeye hiçbir meslektaşımızın ve yayın organının hakkı yoktur. Bu örgütlü saldırı karşısında meslektaşlarımızın yanındayız.”

İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Tükek'ten yanıt

Yeni Şafak gazetesinin hedef gösterdiği İstanbul Üniversitesi'nden de (İ.Ü.) iddialara ilişkin yanıt geldi.

Evrensel'in haberine göre İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde 2017’den beri kapsamlı bir kurul bulunduğu bilgisini verdi. Bu kurulda, psikiyatrist, çocuk ve erişkin endokrinoloji, üroloji, adli tıp, kadın doğum uzmanları yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Tükek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Birçok hastaneden yönlendirilen hastalar bu kurulda değerlendirildikten ve aile onamı alındıktan sonra tamamen yasal ve tıbbi gerekçelere dayandırılarak tedavi uygulanmaktadır. Bu işlemler cinsiyet değişimi değil, 18 yaşına kadar ara dönem hazırlık dönemi işlemleri olmaktadır. Sonuç olarak birçok üniversite hastanesinde olduğu gibi tıbbi gerekçelerle, kurul kararı ile yasal tedavi süreçleri uygulanmaktadır. Ülkemizde bu işi bilimsel platformda yapan kurulları hedef göstermek, onları değersizleştirmek merdiven altında bu işi etik dışı yapanlara prim sağlayacaktır. Cinsiyet hoşnutsuzluğu maalesef bazı ailelerin çok sorun yaşadığı bir konudur. Ve bunun çözüm yeri bilimsel kurullardır.”