Aşı olmayanlara kısıtlama önerisi Bilim Kurulu'nda gündem edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 14 Temmuz'da yapılan Bilim Kurulu toplantısında vaka sayılarının seyri, aşı programı ve Kurban Bayramı tedbirleri görüşülmüştü. Toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusu gündem edilmişti.

DHA'nın haberine göre Bilim Kurulu üyelerinin, aşılama oranını artırmak için önerilerini sunduğu belirtildi. Toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı.

Önerinin, Erdoğan'ın Bakanlarla bir araya geldiği toplantıda değerlendirileceği kaydedildi.