Aşı karşıtlarından İzmir'de düşük katılımlı miting

Aşı karşıtlarının oluşturduğu “Büyük Uyanış Hareketi”, İstanbul ve Ankara'nın ardından bugün de İzmir'de miting yaptı.

Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge katılım düşük olurken, mitingde Türkiye'de her gün 200'ün üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği Covid-19 salgınını inkar eden dövizler taşındı.

"Konserde bulaş yok camide bulaş var" yazılı bir döviz dikkat çekerken, çoğunluğunu gerici grupların oluşturduğu mitingde maske takmayan katılımcılar fiziksel mesafe kuralına da uymadılar.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol mitinge izin verilmesinin "ikili oynamak" anlamına geleceğini belirterek Valiliğe izin vermeme çağrısında bulunmuştu. Doğruyol yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanı aşı olun telkininde bulunurken diğer taraftan aşı karşıtlarına miting izni veriliyor. Bu ikili oynamaktan başka bir şey değildir. Bu izin 'Aşı olmak istemeyenler olmasın. Hastalık yayılsın, hayatını kaybedenler kaybetsin' manasına geliyor. Böyle bir iznin verilmesi doğru değil" demişti.