Aşı karşıtları bu kez de Ankara'da 'miting' yapacak: 'Sivil itaatsizlik başlatacağız'

İstanbul Valiliği'nin izin vermesinin ardından Maltepe'de bir araya gelen aşı karşıtları bu kez de Ankara'da toplanacak.
26 Eylül’de Tandoğan’da yapılacak miting öncesi açıklama yapan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, "PCR ve aşı dayatmasına karşı buluşacaklarını, DSÖ’nün sorgulanacağını" söyledi.
'Tedbirlerin hiçbirisini dikkate almayacağız'
Yalçın, "11 Eylül Maltepe mitinginde hiçbir ayrım gözetmeksizin bir olduğumuz gösterdik. 26 Eylül Tandoğan Ankara mitinginde de bilimin ne olduğunu göstereceğiz. Tandoğan’da bilim konuşacak. Tek iddiamız var. SarS-Cov-2 adını verdiğiniz virüs izole edilmedi ve izole edilmeyen virüsün de aşısı olmaz diyoruz" dedi. Yalçın şöyle konuştu: