Aşı karşıtları bu kez de Ankara'da 'miting' yapacak: 'Sivil itaatsizlik başlatacağız'

İstanbul Valiliği'nin izin vermesinin ardından Maltepe'de bir araya gelen aşı karşıtları bu kez de Ankara'da toplanacak.

26 Eylül’de Tandoğan’da yapılacak miting öncesi açıklama yapan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, "PCR ve aşı dayatmasına karşı buluşacaklarını, DSÖ’nün sorgulanacağını" söyledi.

'Tedbirlerin hiçbirisini dikkate almayacağız'

Yalçın, "11 Eylül Maltepe mitinginde hiçbir ayrım gözetmeksizin bir olduğumuz gösterdik. 26 Eylül Tandoğan Ankara mitinginde de bilimin ne olduğunu göstereceğiz. Tandoğan’da bilim konuşacak. Tek iddiamız var. SarS-Cov-2 adını verdiğiniz virüs izole edilmedi ve izole edilmeyen virüsün de aşısı olmaz diyoruz" dedi. Yalçın şöyle konuştu:

"Her gün önümüze getirilen, ‘plandemi’ kapsamındaki tedbirlerin hiçbirisini dikkate almayacağız. 19 Eylül 2021 Pazar günü de 81 ilde ve KKTC’de eş zamanlı olarak illerdeki merkezi hastane önlerinde bir kişi, bir dakika saygı duruşunda bulunarak bir karanfil bırakacak.

Amacımız, DSÖ’ye Yarasa ve Konakçı nerede sorusunu sormak, unutmadığımız hatırlatmak ve dünyada bu plandemi süresince yanlış tedaviler sonucu hayatını kaybeden sağlıkçı ve insanların ardına bir dakika saygı duruşunda bulunmaktır ve #DSÖYarasaNerede? İle #DSÖKonakçısıNerede? gibi soruları gündemde tutacağız.

Eğer dünya kamuoyunun önünde ileri sürdüğümüz iddialara DSÖ’den ve Sağlık Bakanlığında gerekli yanıt kamuoyuna belgeleri ile açıklanmazsa sivil itaatsizlik başlatacağız."