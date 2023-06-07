Asgari ücrette masadaki rakam belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yeni dönemin ilk kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret takvimini aktardı.

Buna göre yeni bakan Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere bakanlığa bağlı kurum bürokratlarından brifing aldı.

Ara zammın belirlenmesi için anket çalışması başlatılırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanmasına karar verildi.

Çalışma Bakanı Işıkhan'ın başkanlık yapacağı komisyon toplantısında ara zam belirlenecek. Ara zammın belirlenmesinde temmuzun ilk haftasında açıklanacak haziran ayı verileri ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.

Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.