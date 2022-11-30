Asgari ücrette masadaki 'alt sınır' ortaya çıktı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in davetiyle yarın bir araya gelecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre yılın ilk buluşmasında işçi ve patron temsilcileri birbirlerinin nabzını yoklayacak. Aralık ayının başından itibaren de resmi komisyon toplantıları başlayacak.

İlk bilgiler, pazarlığın 7,500-8,000 TL bandında yürüyeceğini gösteriyor.

Komisyonda işçiyi temsil edecek olan hükümete yakınlığıyla bilinen Türk-İş, perşembe günü saat 14.00'daki buluşmadan hemen önce yönetim kurulunu toplayıp izlenecek yolu belirleyecek. Türk-İş'in yarınki toplantıda da resmi komisyon toplantılarında da son ana kadar hiçbir şekilde rakam telaffuz etmeme yönünde ilke kararı aldığı öğrenildi.

'Alt sınır 8 bin lira'

Bununla birlikte Türk-İş cephesinde 8 bin liranın üzerindeki bir rakam için çalışılacağı belirtiliyor. Bir sendika başkanı, “Aylardır öyle rakamlar uçuşuyor ki, işçi 8 bin lirayı aldı cebine koydu. Şimdi bunun üzerine ne alınabilir diye bekliyor” dedi.

Patron cephesinde ise ‘enflasyon+10 puan' gibi bir oranın önerileceği ifade ediliyor.