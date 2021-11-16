'Asgari ücretlinin Allah yardımcısı olsun' diyen AKP'li vekil kaç ayrı gelire sahip?

Dün, yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan AKP'li Milletvekili Hülya Atçı Nergis, sunucunun "Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım?" sorusuna "Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun" cevabını vermişti.

Asgari ücretle çalışan yurttaşlar için "Allah da yardımcıları olsun" diyen Nergis, bilindiği kadarıyla üç farklı yerden gelir elde ediyor.

Vekillikten bir milyon liraya yakın gelir elde etti, ne kanun teklifi ne soru önergesi verdi

Nergis, milletvekilliğinden aylık 25 bin TL gelir ediyor. 24 Haziran 2018 tarihinden itibaren milletvekilliği yapmakta olan Nergis bu tarihten itibaren yaklaşık bir milyon lira kazandı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in 21 Nisan 2021 tarihli haberine göre, üç yılda hiçbir kanun teklifi, soruşturma, araştırma ve soru önergesine imza atmayan Nergis, TBMM Genel Kurulu’nda ise çoğu gündem dışı olmakla birlikte yalnızca 10 defa kürsüye çıktı.

Şirket kurdu

Nergis'in milletvekilliği dışında bilinen bir diğer gelir kaynağı, eşi Ethem Nergis'le ortağı olduğu otomasyon şirketi. AKP'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, eşiyle birlikte ortak olduğu NERMAK Otomasyon Proje Mak. İnş. Müh. San. ve Tic. Lmt.Şti'de sorumlu olarak çalışan Nergis, şirketi eşiyle birlikte 2004 yılında kurdu.

Nergis'in bir diğer gelir kaynağı ise avukatlık bürosu. Sitede yer alan bilgiye göre, avukatlık bürosu açmış olan Nergis, 1992 yılından beri aktif olarak avukatlık yapmakta.

Nergis'in bu üç kalem dışında, diğer AKP'li vekiller gibi farklı kurumlardan "huzur hakkı" adı altında bir gelire sahip olup olmadığı ise bilinmiyor.