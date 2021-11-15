AKP'li Nergis'ten asgari ücret yorumu: Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun

Ülkede 2022 asgari ücretinin belirlenmesi öncesinde tartışmalar devam ederken AKP'li Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Kayseri yerel televizyonu ETV'ye ilginç bir yorumda bulundu.

Cevapsız Kalmasın adlı programda konuşan asgari ücrete gelecek zam konusunda "hem işveren ve hem de çalışanların düşünülmesi gerektiğinin" söyleyen AKP'li Nergis şöyle dedi:

"Hiçbir işyerinin kepenk kapatmasını, işçilerini çıkarmasını, üretimi durdurmasını arzu etmeyiz. Yani işvereni de ezmememiz lazım, işçiyi de düşünmemiz lazım. İnşallah bir orta yol bulunacaktır."

Sunucunun "Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım?" sorusunaysa Nergis, "Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun" cevabını verdi.