Asgari ücretin açıklanacağı tarihi verdi: Saray'a çıkacaklar

Asgari ücret toplantılarının üçü geride kalırken, 4. toplantı sonrası tarafların Cumhurbaşkanlığı'na çıkacakları öne sürüldü.

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Asgari ücret... 13 Aralık, Külliye" başlıklı yazısında "Üç tur görüşmeye sahne olan asgari ücretin nihai halini alması, 13 Aralık pazartesi gününe endekslendi" derken, "Taraflar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çıkacaklar. Müzakerelerde ulaşılan aşamayı, karşılıklı olarak tezlerini anlatacak ve rakamsal tekliflerinin gerekçelerini sunacaklar" ifadesini kullandı.

Rakamın Erdoğan tarafından açıklanmasının teamül gereği olduğunu belirten Müderrisoğlu, "asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmayacağını, kalmaması gerektiğini bir kenara not edelim" dedi.