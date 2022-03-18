Asgari ücrete yıl ortasında zam açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Metropol Kurucusu Arif Zor ve Haber Koordinatörü Murat Acar’ın ekonomiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete yıl ortasında zam ve hayat pahalılığı tartışmalarına ilişkin konuşan Zeybekci, “Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda" ifadesini kullandı.