CHP PM üyesi Eren Erdem CHP'nin adayını açıkladı: 'Bu konu kapandı, tartışmaya gerek yok'

CHP PM Üyesi Eren Erdem, Bizim TV Youtube kanalına katıldığı programda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalar yaptı.

Erdem, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur, çok net. Bu konu kapanmıştır, tartışmaya gerek yok. Ben aylar önce söyledim 'Kemal Kılıçdaroğlu adaydır' dedim. Bu saatten sonra CHP rozeti takıp muğlak ifadeler kullanmayı da doğru bulmuyorum. 'Adayımızı açıklayacağız, herkes çok mutlu olacak' ben bunları doğru bulmuyorum, adayımızı açıkladık, Kemal Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı.