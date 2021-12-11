Asgari ücret zammı cebe girmeden gidebilir: 36,2 ayrıntısı

Maaş ve ücretlerden kesilecek gelir vergisi dilimleri her yıl 31 Aralık’ta Resmi Gazete’de ilan ediliyor. Geçen günlerde yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak ilan edildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, gelir vergisi dilimindeki artış yüzde 36,2’nin altında kalırsa emekçi çok daha kısa sürede bir üst vergi dilimine girecek. Böylece maaşından daha fazla gelir vergisi kesilmeye başlanacak.

Şu anda 24 bin TL’ye kadar olan gelir diliminden yüzde 15 vergi alınıyor. Bu aşıldığında kesilen vergi oranı da yüzde 20’ye çıkıyor. Burada yetki iktidarda. AKP, birçok kez dilimlerdeki artışı bu oranın altında tuttu. Emekçinin maaşı yılın ikinci yarısından itibaren düştü. Öyle ki şimdiye kadar artış, yeniden değerleme oranı kadar yapılmış olsaydı yüzde 15’lik dilimin matrahı bugün 24 bin TL değil 60 bin TL’ye yakın olacaktı.

Gelir vergisinde 24 bin TL olan ilk dilim gelecek yıl için yüzde 36.2 oranında artarsa 32 bin 600 TL’ye çıkacak. Yılbaşından itibaren ücret, bu rakamı geçtiğinde yüzde 20’lik vergi kesilmeye başlanacak. Oran daha düşük olursa örneğin ilk dilim 24 bin TL’den 26 bin TL’ye çıkarılırsa işçi çok daha hızlı üst vergi dilimine girecek. Bu durumda iktidar asgari ücrete yapılacak zammı yüksek, gelir vergisi dilimindeki artışı düşük tutarsa bir cepten giren zam, diğer cepten vergi olarak çıkacak.

Asgari ücret vergi dışı tutulsun taleplerine iktidardan yanıt yok

Sendikalar uzun süredir asgari ücretin verdi dışında tutulmasını talep ediyor ancak iktidar bu konudaki taleplere ısrarla karşılık vermiyor. Son asgari ücret tartışmalarında da işçi sendikaları bu talebi dile getirirken, iktidar cephesinden henüz bir yanıt verilmiş değil.