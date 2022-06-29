Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ek zam talebiyle bugün bir araya gelecek.

İşçi, patron ve hükümetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14'te toplanacak. Toplantıda işçi kesimini Türk-İş, patronlarıysa Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Türk-İş’in dün açıklanan açlık-yoksulluk sınırı araştırmasında hanenin açlık sınırı 6 bin 319 TL olarak belirlenmişti.

30 Haziran'da Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki yaptığı açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Çalışma Bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez (30 Haziran Perşembe) bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" diye konuşmuştu.