Asgari ücret son 222 ayın sadece 8'inde açlık sınırını aşabildi

Son 222 ayda asgari ücret sadece 8 ayda açlık sınırını aştı. Kalan 214 ayda dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasına yetmedi.

Euronews'in haberine göre; Temmuz 2023’te geçerli olacak net aylık asgari ücret 11 bin 402 lira oldu. Sadece üç yıl önce Temmuz 2020’da asgari ücret 2 bin 325 liraydı. Buna göre asgari ücret son üç yılda yüzde 390 artış yaşandı.

Ancak TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırı, Haziran 2020-Haziran 2023 arasında yüzde 327 yükseldi. Bu dönemdeki 36 ayın sadece dördünde asgari ücret açlık sınırını aştı.

Ocak ve temmuz aylarında asgari ücrete zam geldiği zaman asgari ücret açlık sınırının üstüne çıktı. Ancak yüksek enflasyon ve artan gıda harcamaları sebebiyle asgari ücret hemen açlık sınırının altına indi.

Yıl sonuna doğru açlık sınırının, asgari ücreti geçmesi bekleniyor

TÜRK-İŞ temmuz ayı açlık sınırını temmuz ayı sonunda açıklayacak. Önümüzdeki birkaç ayda asgari ücret açlık sınırının üstünde seyretmesi bekleniyor. Ancak yıl sonuna doğru asgari ücretin açlık sınırının altında kalması bekleniyor.

Ocak 2005-Haziran 2023 arasındaki 222 aya bakıldığında ise sadece 8 ayda asgari ücretin açlık sınırını geçtiği gözlemleniyor. Bunun 4 ayı da son üç senede gerçekleşti.

Asgari ücret 2019 başında bin 603 liradan 2 bin 21 lira çıktı. Bu ayda açlık sınırı ise 2 bin 14 lira oldu. Böylece 2005 başından bu yana ilk kez asgari ücret açlık sınırını aştı.