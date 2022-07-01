Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yeni asgari ücreti açıklamıştı. Erdoğan, “Asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret, net 5 bin 500 TL olacaktır" demişti.

Aylık net asgari ücretin 5 bin 500 TL olması yönündeki karar Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 29 Haziran ve 1 Temmuz’da iki toplantı yaptığı belirtildi. Komisyonun, “Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) iki yüz on beş lira yetmiş kuruş olarak tespitine, oybirliğiyle” karar verdiği ifade edildi.

Kararın gerekçesi ise şöyle:

“Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır. Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti, 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.”