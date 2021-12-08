Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın BAE'ye satılacağına yönelik iddiaları yalanladı.
Demir iddialara ilişkin "Bu bir dezenformasyonun parçası" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ASELSAN'ın BAE'ye satılacağı iddiasına yanıt geldi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın satılacağı iddiasına yanıt verdi.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın BAE'ye satılacağına yönelik iddiaları yalanladı.
Demir iddialara ilişkin "Bu bir dezenformasyonun parçası" dedi.