Artvin’deki yangının bilançosu ortaya çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevrede bulunan ahşap evlere sıçrayan yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Ancak ekiplerin köye ulaşmasında zorluklar yaşanması üzerine yangın kısa sürede yayıldı.

Can kaybı yok

Köyde bulunan ahşap evleri tamamen saran alevler, köylüler, itfaiye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Köyde bulunan 33 ev ile 5 samanlık kül oldu. Vali Yılmaz Doruk can kaybı olmadığını açıkladı. Köyde soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.