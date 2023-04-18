Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum karayolu, akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede ekipler, çalışma başattı.

DHA'nn haberine göre; Artvin-Erzurum karayolunun 45'inci kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri karayoluna sürüklendi. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardakiler heyelandan son anda kurtulurken, olayda yaralanan olmadı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye iş makinesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan'ın da incelemelerde bulunduğu bölgede, ekiplerin temizlik çalışmalarına devam ettiği bildirildi.