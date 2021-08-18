'Artık burama geldi' diyen Muazzez Ersoy'un programı iptal edildi, yerine gelen isim şaşırtmadı

Geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon sorunu yaşayan ve TRT'ye "İnşallah bezdirme politikası değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" diyerek tepkisini gösteren Muazzez Ersoy'un programı iptal edildi.

Medyaradar'ın haberine göre, geçtiğimiz salı günü canlı yayında yaşanan bu olayın ardından TRT yönetimi Muazzez Ersoy'un sözleşmesini feshetti.

Bu arada AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yavuz Bingöl, "Söz ve Müzik" adlı programında her salı akşamı TRT Müzik ekranlarında olacağını söyledi.