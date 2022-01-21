Artan fiyatlar kiralık konut talebini düşürdü

Artan kiralık konut fiyatları, yurttaşların taşınma planlarını ertelemesine yol açtı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden.com tarafından hazırlanan araştırma kiralanan konut sayılarının azaldığını ortaya koydu.

Bloomberg'in aktardığı araştırmaya göre kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı önceki iki ayda olduğu gibi Aralık'ta da düştü. Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçen aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 23,3 oldu.

Önceki aya göre, kiralık ilan sayısı 179 binden 194 bine çıkarak yüzde 8,4 artmasına karşın, kiralanan konut sayısı 46 binden 45 bine düştü. Kiralık konut talebindeki yüzde 2,2'lik azalma, son dönemde cari kiralarda ortaya çıkan büyük artışın, talebi azaltıcı etki yapmaya başladığını düşündürdü.

Kiralarda yıllık artış yüzde 68,7

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış Aralık’ta yüzde 68,7 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 26 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 84,6, Ankara'da yüzde 62,6 ve İzmir'de yüzde 56 oldu. Enflasyondan arındırılmış kira fiyatlarının hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttığı görüldü. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı ise geçen aya göre hem ülke genelinde hem üç büyük kentte düştü.

BETAM tarafından ilk kez bu ay raporlaştırılan Ankara’nın ilçelerindeki kira fiyatı artış oranları içinde en yüksek artışın Gölbaşı’nda görüldü. Gölbaşı'ndaki artış yüzde 98.6 olarak kaydedildi. En düşük artış yüzde 31,4 ile Polatlı'da görülürken, Çankaya'da yüzde 74,4, Yenimahalle'de yüzde 68,1 oldu.

Ülke genelindeki kira fiyatlarının yıllık artış oranı Aralık’ta da yükselmeye devam etti. Kira fiyatlarındaki yıllık artış oranı geçen aya göre 5 puan yükselerek 68,7 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 15,4 TL olan Türkiye geneli ortalama metrekare kira fiyatı 26 TL'ye ulaştı.