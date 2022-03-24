Arnavutluk'ta halk hayat pahalılığına karşı sokaklara çıktı

Arnavutluk, artan akaryakıt ve gıda fiyatları nedeniyle bir haftadan uzun süredir yaygın protestolara tanık oluyor. Geçtiğimiz hafta başlayan protestolar, ülkenin farklı yerlerinde hafta sonuna doğru yoğunlaştı.

19 Mart Cumartesi günü Tiran'da binlerce kişinin İskender Bey Meydanı'nda toplanarak başbakanlık ofisine yürüdü. Öte yandan birçok eyleme polis saldırırken ülke genelinde geçen hafta boyunca 200'den fazla gözaltı yaşandı.

Eylemler hayat pahalılığını hedef alırken taleplerden en öne çıkanları arasında akaryakıt üzerindeki vergilerin kaldırması bulunuyor. Hali hazırda vergiler akaryakıtın fiyatının yüzde 53'ünü oluşturmakta. Öte yandan eylemlerin merkezindeki bir diğer talepse temel gıda maddelerinde KDV'nin kaldırılması.

Arnavutluk Komünist Partisi (PKSh) yöneticisi Qemal Cicollari, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Başbakan Edi Rama'yı, büyük patronların çıkarına işleyen hükümetine karşı halkın öfkesini Ukrayna'daki savaşa yönlendirmeye çalışmakla suçladı. Cicollari "Burada da bir avuç kapitalist ve hidrokarbon holdingi, Rusya-Ukrayna savaşından sonra zirveye ulaşan enerji krizi üzerindeki spekülatif manevralarından faydalanıyor” dedi.

Ukrayna'da savaş başlamadan önce de akaryakıt fiyatlarının artış yaşadığı Arnavutluk'ta akaryakıt sektörü özel şirketlerin kontrolü altında bulunuyor. Öte yandan 14 Mart'ta Arnavutluk'ta Octane-95 benzin fiyatı, bir hafta öncesine göre yaklaşık yüzde 30 artışla litre başına 223 Arnavut lekine (30 lira) yükseldi.

21 Mart Pazartesi günü, başbakan Edi Rama akaryakıt vergilerinin düşürülmeyeceğini ancak bunun yerine tarım sektörüne 4,1 milyon avroluk sübvansiyon yapılacağını duyurdu.