ABD Arnavutluk'taki 'Balkanlar Görev Gücü'nü faaliyete geçirdi

ABD 'Balkanlar Görev Gücü' adındaki özel kuvvetleri Arnavutluk'ta faaliyete geçirdi. Askeri güçlerin açılış törenininde Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleşi ve ABD Büyükelçisi Yuri Kim konuştu.

Savunma Bakanı Niko Peleşi, yaptığı konuşmada, karargahın kuruluşunun öneminin Arnavutluk sınırlarını aştığını söyledi.

Peleşi, Arnavutluk'un ABD ile stratejik ortaklığından kaynaklanan güçlü ilişkiyi defalarca kanıtladığını öne sürdü.

'Bundan 30 yıl önce komünizmin çöküşünü kimsenin öngörebileceğini sanmıyorum'

ABD Büyükelçisi Yuri Kim'se "Buradayız! Balkanlar Görev Gücü'nü harekete geçirirken, Arnavutluk - tarihinde ilk kez - belki de birçoklarını şaşırtacak şekilde, kalıcı bir ABD askeri varlığına ev sahipliği yapacak. Bundan yüz yıl önce, kesinlikle otuz yıl önce, komünizmin çöküşünü kimsenin öngörebileceğini sanmıyorum." dedi.

Öte yandan Kim, "2009'da NATO'ya katıldığından beri Arnavutluk, kendini ABD güçlerinin yanında konuşlandırmaktan asla çekinmedi. Yanımızda asla daha güçlü veya daha sadık bir müttefik isteyemeyiz." diye ekledi.

Öte yandan güncel konulara da değinen ABD'li diplomat, "Müttefikler birleşip Rusya'nın önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak harekete geçerken, ikili savunma bağlarımız ve NATO'daki ortaklığımız her zamankinden daha önemli." dedi. Yetkili "Tüm tehditlere kararlılıkla, hızla ve güçle yanıt vermeye devam etmeliyiz" diye ekledi.