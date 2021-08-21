Arnavutluk: Binlerce Afganı barındırmaya hazırız, bu NATO üyelerinin yükümlülüğü

Arnavutluk Dışişleri Bakanı NATO üyelerini ülkeden kaçan Afganistan vatandaşlarına ev sahipliği yapmaya çağırdı.

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Arnavutluk Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, ülkesinin Afganistan'dan binlerce mülteciyi kabul etmeye hazır olduğunu ve bunu tüm NATO ülkelerinin bir yükümlülüğü olarak gördüğünü söyledi.

Pazartesi günü Xhaçka, ülkesinin Taliban'ın iktidarı almasıyla kötüleşen durum nedeniyle risk altında olan "yüzlerce Afgan'ı ağırlamaya hazır" olduğunu tweetledi.

Bakan, Afganistan'dan gelen mültecilere ev sahipliği yapma insani misyonunun Arnavutluk'un ülkeyle "çalışmış ve yan yana savaşmış insanlara" karşı yükümlülüğü olduğunu belirtti.

300 Afgan mülteciden oluşan ilk grubun yakında Arnavutluk'a gelmesi bekleniyor.

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