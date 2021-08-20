Erdoğan Türkiye'ye gelen Afgan sığınmacı sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeleri yine yapabileceğimizi söyledik. Burada ölümlerden uzakta adımların atılması Afganistan'ın en büyük kazanımıdır.

Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göçmen oldu sözü tamamen yalandır. Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Şu anda emniyet kayıtlarımızda kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Bütün yapmakta olduğumuz önleyici programlar, düzensiz göçleri engellemek içindir.

Öte yandan Suriye'den Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon göç olmuştur. Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine gönderdik.