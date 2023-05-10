Arnavutluk Başbakanı Rama'dan seçim öncesinde Erdoğan'a destek mesajı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı yayınladı.

Rama, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri vesilesiyle görüntülü mesaj yayımladı.

Arnavutluk Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yayımlanan görüntülü mesajda Rama, "Türkiye'nin sadece Türk milleti ve halkı için değil, aynı zamanda Balkanlar ve Avrupa için büyük öneme sahip bir seçim öncesinde bulunduğunu" söyledi.

AA'nın aktardığına göre istediği lider ve hükümeti seçme görevinin tartışmasız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olduğunu kaydeden Rama, "Bunu onlardan daha iyi yapabilen ve yapmayı bilen yok. Ancak herkese yönelik saygı doğrultusunda; vizyonu, cesareti, iradesi ve yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla tüm dünyanın gözlerini Türkiye'nin şahane dönüşümü örneğine çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik en yüksek takdirimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin örnek teşkil eden güçlenmesi ve Türk milleti ile devletinin gücü için yeni bir bilinç oluşturulmasının, sadece Türkiye ve halkına nice güzellikler katmakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin meşru kurumlarının bütünlüğünün ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının sorgulanmasına varana kadar büyük zorluklar ve güçlü çelişkiler de yarattığını" öne süren Rama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben biliyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutkulu destekçilerinin olduğu gibi sert eleştiricileri de var. Ve elbette ki Türkiye'nin bugün ateşli bir yüzleşme gerçekleştirdiği bu iki tarafın da haklı sebepleri vardır. Ancak herkese şunu söylemek isterim ki sadece Türkiye için değil aynı zamanda tüm dünya ve özellikle de Avrupa için böylesi zor zamanlarda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın tecrübe ve karakteri, Ukrayna'daki çatışmanın ve bunun yüküyle tehdit altında kalan birçok ülkenin tahıl tedarik yollarındaki ağır yükünü hafifletmedeki rolü veya terörizmin tehdit edici odaklarıyla başa çıkma konusundaki yargısının ağırlığı, önümüzdeki pazar günü Türkiye'nin hangi yöne gideceğine karar verecek olan herkes tarafından dikkate alınacak son derece değerli kazanımlardır."

'Bazıları onun çok sert olduğunu düşünüyor, belki haklılar ama...'

"Arnavutluk ve Arnavutlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, en kötü günler için iyi bir dost olduğunu" öne süren Rama, Kosova Meclisi Cumhuriyeti ilan ettiğinde Türkiye'nin ilk bağımsızlığı tanıyan ülke olduğuna işaret etti.

Diğerlerinin "kendi dertleriyle çok meşgulken" Türkiye'nin Arnavutluk'taki deprem felaketinde etkilenen yüzlerce aileye yeni konutlar inşa ederek destek verdiğini veya ölümcül virüse (Covid-19) karşı aşı sağladığını belirten Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Şahsen benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece kötü günlerde iyi bir dost değil, aynı zamanda çok özel bir siyasi lider çünkü yaptığını söyleyen ve söylediğini yapan birisi. Bazıları onun çok sert ve keskin olduğunu düşünüyor. Belki haklılar ama belki de 14 Mayıs'ta ilerlemenin zorluğu ile geri dönmenin kolaylığı arasında karar vermesi gereken Türkiye'nin tarihinin bu evresinde ve bu kadar öngörülemez dünyada boyun eğmemek tam da Türkiye gibi bir ülkenin ihtiyaç duyduğu ve hala ihtiyaç duyacağı şeydir."

Türkiye'ye ve Türk halkına iyi temennilerde bulunan Rama, Türk vatandaşlarının, "Balkanlar ve tüm Avrupa için bu zor dönemin kırılgan dengelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez rolünü de tercihlerinde dikkate almalarını tüm kalbiyle dilediğini" sözlerine ekledi.