Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın sorusu karşısında şaşırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ocak’ta Arnavutluk’a yaptığı ziyarette Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. İki ülke arasında 7 mutabakat zaptı imzalandı.

Erdoğan ve Edi Rama arasındaki diyalogsa sosyal medyada gündem oldu.

Edi Rama, ülkesini ziyarete gelen Erdoğan’a kendi yaptığı vazoyu gösterdi. Rama’nın “Ben bunu kendim yaptım. İki elimle, el işçiliği” demesi sonrası Erdoğan, “Sende böyle maharetler var mıydı?” diye sorunca Başbakan Rama’nın suratı asıldı.

Rama daha sonra “Ben zaten ressamım” dedi.