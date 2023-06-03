Arnavutköy'de mavi akan dere için İSKİ'den açıklama

Arnavutköy'deki Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki derenin rengi maviye döndü. Dereden akan sular önce Alibeyköy Deresi'ne karışıyor. Alibeyköy Deresi ise İstanbul'a su sağlayan barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı'na akıyor.

İSKİ, Arnavutköy’deki derenin mavi akmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre herhangi bir zararlı veya toksik parametreye rastlanmadığı bildirildi.

İSKİ’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2 – 3 Haziran 2023 tarihleri arasında bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Arnavutköy İlçesinde bulunan ve Alibeyköy Barajına akan derenin mavi renge büründüğü ve söz konusu durumun bölgedeki fabrikalardan dereye deşarj edilen kimyasal atık olduğu ifadelerine yer verilmektedir. Yaşanan hadise nedeniyle ekiplerimiz tespit, denetim ve numune alma işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bölgeye intikal etmişlerdir. Bölgede bulunan işletmeler endüstriyel atık su yönünden periyodik olarak denetlenmekte ve ayrıca derede rutin temizlik çalışmaları ekiplerimizce sürdürülmektedir. Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre herhangi bir zararlı veya toksik parametreye rastlanmamıştır. Barajlarımızın ve barajları besleyen derelerin su kalitesi sürekli olarak akredite laboratuarlarımızda test edilmekte olup, kaynağından temin edilen sular, arıtma tesislerinde arıtılarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak İstanbul halkına sunulmaktadır.

Renk değişiminin neden kaynaklandığı ise henüz tespit edilememiş olup, renk değişimine neden olan kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlem ve yaptırımlar uygulanacaktır."