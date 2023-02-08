Armutlu'da yardım çalışmaları sürüyor: 'Bize ilk yetişenler TKP oldu'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken, özellikle Hatay'da devletin yetersiz kaldığı ve enkazların altında binlerce yurttaşın kaldığı belirtiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) ekipleri, Antakya'da kriz masası kurmuş, yurttaşlarla dayanışma başlatmıştı.

Antakya'dan bir yurttaş ise "Bize ilk yetişenler onlar oldu. Gerçek vatansever sizlermişsiniz." dedi.

Yurttaş, çalışamalara ilişkin şöyle konuştu:

"Armutlu Mahallesi’nde oturuyorum, burada tek sağlam bina kalmadı. İnsanları çıkartmaya çalışırken en önemli ihtiyacımız suydu. Sizler geldiniz, tek tek ihtiyaçlarımıza dokunmaya çalıştınız. Şu anda da ihtiyaçlarımızın tamamı giderilmiş durumda. Bu sizin sayenizde oldu.

Saltanat sürenlerin değil, halkın yanındakilerle olacağıma söz veriyorum. Sizler derken bahsettiğim, karşımda şu anda TKP’nin üyeleri var. Bize ilk yetişenler onlar oldu. Gerçek vatansever sizlermişsiniz."

Antakya'da depremden etkilenen bir yurttaş anlatıyor...



Biz bu ülkenin komünistleri olarak üstümüze düşen neyse onu yapıyoruz. Daha fazlasını hep birlikte yapacağız!#deprem #antakya pic.twitter.com/DdHgCpY7Yx — TKP (@tkpninsesi) February 8, 2023

TKP'nin dayanışma noktaları şöyle: