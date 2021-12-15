Arjantinli futbolcu Agüero futbolu bıraktığını açıkladı

Manchester City'yle sözleşmesi sona erdikten sonra bonservissiz bir şekilde Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero, düzenlenen basın toplantısında futbolu bırakma kararını duyurdu.

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen Arjantinli futbolcu, futbolu bırakma kararı almıştı.

Gözyaşlarını tutamayan Agüero, bugün yaptığı basın toplantısında emeklilik kararını duyurdu.

NTVSpor’da yer alan habere göre, Arjantinli futbolcu Agüero basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Başından beri beni destekleyen aileme teşekkür ederim. Futbol oynamak her zaman hayalimdi, Avrupa'ya gideceğimi hiç düşünmemiştim. Bu hayatımda verdiğim en zor karardı. Bir umut olup olmadığını görmek için mümkün olan her şeyi yaptım ama değişen bir durum olmadı. Bu bir sağlık sorunu, benim için en doğru karar. Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı. Herkese, formalarını giydiğim Atletico Madrid, Manchester City ve Barça'ya şükranlarımı sunuyorum."