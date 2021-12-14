Kalp rahatsızlığı geçiren Barcelona’lı Agüero futbolu bırakıyor

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve geçtiğimiz Ekim ayında kalp rahatsızlığı geçiren Arjantinli forvet oyuncusu 'Kun' lakaplı Sergio Agüero, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı aldı. Arjantinli yıldız yarın düzenlenecek basın toplantısında kararını açıklayacak.

Barcelona Kulübü, Agüero'nun başkan Joan Laporta'nın da katılımıyla yarın Nou Camp Stadı'nda basın toplantısı düzenleyerek geleceğiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

La Liga'da 30 Ekim'de oynanan Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Agüero'da yapılan testlerin ardından kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti.

Yaz transfer döneminde Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya gelen 33 yaşındaki Agüero, bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalıp 1 gol atmıştı.

Kariyerinde birçok kupa ve başarı kazanan Agüero kariyerinde çıktığı 666 maçta 379 gol attı ve 146 asist yaptı.