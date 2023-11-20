Arjantin'de yeni devlet başkanı aşırı sağcı aday Milei oldu

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerini, aşırı sağcı aday Javier Milei kazandı.

Seçimlerin ikinci turunda mevcut ekonomi bakanı olan sosyal demokrat Sergio Massa'yla yarışan Milei, oyların yüzde 56'sını alarak birinci oldu.

Seçim sonuçlarının ardından zafer konuşması yapan Milei, "Çöküş modelinin sonuna geldik, buradan geri dönüş yok. Önümüzde devasa sorunlar var: Enflasyon, istihdamsızlık ve yoksulluk. Durum kritik, ılık yarı tedbirlere yer yok" ifadelerini kullandı.

Yönetiminde "ekonomide şok terapi" uygulayacağını öne süren Millei, merkez bankasını kapatmayı, dolar endeksli ekonomi oluşturarak ülkenin para birimi pesoyu terk etmeyi ve harcamaları kısmayı vaat ediyor.

"Trump hayranı" olarak bilinen Milei, daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük ticari ortakları Çin'i ve Brezilya'yı eleştirerek, "komünistlerle ticari anlaşma yapmayacağını" söylemişti. Milei, ABD'yle bağları güçlendireceğini belirtmişti.

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Milei'ye şans ve başarı dileyerek, "demokrasiye saygı duyulmasının önemli olduğunu" söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Milei'yi kutlayarak, "Arjantin'i yeniden büyük yapacağını" ifade etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ysa, seçim sonuçlarının bölgede "üzücü bir gün" yarattığını belirtti.