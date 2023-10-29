Arjantin'in sağcı devlet başkanı adayı kamera arkasına kızdı: 'Arkadaki sesleri keser misiniz?'

Arjantin'de seçimlerde ilk turu ikinci tamamlayan "Trump hayranı" aşırı sağcı devlet başkanı adayı Javier Milei, katıldığı programda kamera arkasıyla gerginlik yaşadı.

Kamera arkasındaki seslerden rahatsız olduğunu dile getiren Milei, "Kamera arkasındaki mırıldanmaları sonlandırsak iyi olur. Çok hassas konular hakkında bu kadar çok insana seslenmek çok zor ve görüyorum ki ses tonumu değiştirerek susmalarını istesem de konuşmayı kesmiyorlar" dedi.

Milei, devamında sunucuyu şu şekilde azarladı:

"Karmaşık konuları ele alırken alışılagelmedik ses düzeyi olduğu belli. Konuşurken bir hata yaparsam beni kamuoyu önünde bitirirler, kimse de kameranın arkasında beni delirten mırıldanmaların olduğunu da söylemez. Ne istediklerini bilmiyorum, ama programa başladığımdan beri çok konuşan insanlar görüyorum. Kulağımda sesler varken karmaşık meselelerden bahsetmek çok zor ve bu meseleler 47 milyon insanı ilgilendiriyor."

İlk turu lider bitiremedi

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu geçtiğimiz hafta sonu yapılmıştı.

Seçimlerin favorisi olarak görülen Milei, ilk turda sürpriz bir şekilde mevcut ekonomi bakanı olan sosyal demokrat Sergio Massa'nın gerisinde kalmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğu bilinen Milei'nin destekçileri, kendisinin Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2018'de açık ara seçimi kazandığı gibi bir zafer almasını bekliyordu.

Ancak Milei'nin rakibi Massa, oyların yüzde 36,6'sını alarak ilk turu önde tamamladı.

Massa ve Milei, 19 Kasım'da yapılacak ikinci turda yeniden yarışacak.

Sağcı lider Milei'ye desteğini açıkladı

Diğer yandan, ilk turda üçüncü olarak devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden sağcı PRO partisi lideri Patricia Bullrich, ikinci turda Millei'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Desteğini açıklamasından önce Bullrich'i sert bir dille eleştiren Millei, Bullrich'in destek açıklamasından sonra kendisinin "büyük bir hareket" yaptığını söyleyerek övgülerde bulundu. Milei, eski devlet başkanı Mauricio Macri ve Bullrich'le görüştüğünü ve daha önceki ifadelerinden dolayı iki isimle birbirinden özür dilediklerini söyledi.