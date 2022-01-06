Arjantin'de petrol arama projesine karşı eylem

Arjantin'de binlerce kişi Atlantik Okyanusu'nda petrol arama projesine karşı Mar del Plata kentinin sahilinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Protestocular, yürüyüşte, "Petrol ölümdür, "Petrol tankersiz bir deniz" ve "Kirliliğe hayır" yazılı pankartlar taşıdı
Arjantin'de devlet başkanı Alberto Fernández'in hükümeti, Norveçli petrol şirketi Equinor, devlet işletmesi YPF ve İngiliz-Hollanda şirketi Shell'in ülke açıklarında sismik araştırma yapması yetkisi vermeyi kararlaştırmıştı. Proje, Arjantin kıyılarının 300 kilometre uzaklığında petrol araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini öngörüyor.
Hükümet, projenin kamuoyuna danışılmasının ardından onaylandığını öne sürerken, halkın büyük çoğunluğunun projeyi onaylamadığı belirtiliyor.