Arınç'tan Erdoğan'ı kızdıracak ziyaret

AKP'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, 2019 yılında AKP'den istifa edip daha sonra Deva Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ziyaret etti.

Söz konusu ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yeneroğlu, "TBMM eski Başkanı değerli ağabeyim Sayın Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim. Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük" dedi.

AKP'den neden istifa etmişti?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi kararını eleştirenleri hedef almış, "Madem böyle düşünüyorlarsa arzu ediyorlarsa istifa etsinler" demişti. Seçimlerin iptaline tepki gösteren isimlerden olan AKP MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası istifa etmiş, daha sonra Babacan'ın Deva Partisi'ne katılmıştı.