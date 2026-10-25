Ardan Zentürk hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci-yazar Ardan Zentürk hakkında sosyal medya paylaşımlarındaki ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Soruşturmaya konu olan paylaşımında Zentürk, Türkiye’de büyük bir servet transferi yaşandığını savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu ülke, gördüğümüz kadarıyla tarihin en büyük servet transferini yaşamış. Bunu toparlamak çok zor, ülke büyük çöküş yaşıyor. Merak edilen konu: Bu kadar büyük parayı tek bir elde biriktirmenin gelecekteki stratejisi ne? Bilin: Bu işi çözüyoruz diyen soygundaki ele başıdır. Devletin onayı olmadan bu yaşanmaz.”

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Zentürk, bir dönem iktidara yakınlığıyla bilinen Star gazetesinde köşe yazarlığı yapmış ve 24 TV'de program sunuculuğu üstlenmişti.

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