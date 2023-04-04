Arazilerine çimento fabrikası yapılmasına direnen köylüler yol kapattı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’a bağlı Deştin Mahallesi arasında yapımına başlanan çimento fabrikasıyla ilgili bölge halkının projeye karşı açtığı davada bilirkişi süreci devam ederken, dün saat 15.00 sıralarında çimento fabrikasına getirilen dev çimento kazanının alana girmesini önlemek için köylüler yolu kapattı.

Kamyonun önünü kesen köylüler ile Jandarma arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

'Yürütmeyi durdurma istiyoruz'

Köylüler adına açıklama yapan Haluk Özsoy alanda nöbetlerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Saat 15.00'dan beri burada bekliyoruz. Köylüler burada oturdu ve hiçbir şekilde çimento fabrikası araçlarının geçişine izin vermiyor. Biz en son bir buçuk yıl önce dava açtık ve bu dava ertelene ertelene bugüne geldi. Keşif için 2 ay daha süre verildi. Bunlar işini halletmiş olacak ve fabrika Temmuz’da harekete geçecek. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hukukun onlara verdiği boşluğu fırsat bilerek çimento kazanlarını getirmeye kalktılar. Biz burada nöbette bekliyoruz. Biz yürütmeyi durdurma istiyoruz. Yürütmeyi durdurma versinler ondan sonra dava görülsün, bizim tek derdimiz bu. Ama bunlar bu fırsattan istifade kazanlarını getiriyorlar, oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Köylüler buna izin vermeyecek. Burada bekliyoruz. Jandarma alt tarafı kesmiş, kimsenin buraya gelmesine izin vermemeye çalışıyor. Nöbete bütün insanlar gelsin istiyoruz. Bayır’daki çadır alanının önündeyiz. Nöbetimize devam edeceğiz."

'95 yaşındaki yatalak babamı bırakıp geldim'

Geceyi nöbet alanında geçiren köylü kadınlar ise sabah destek çağrılarını yineledi. Kadınlar şunları söyledi:

"Biz dün saat 15.00’dan beri burada çimento fabrikasının kurulmaması için bekliyoruz. Topraklarımızı korumak için bekliyoruz. Biz dıştan gelen gitsin. Biz burada dünden beri bekliyoruz. Ben 95 yaşındaki yatalak babamı bıraktım buraya geldim. Biz doğallığımızı istiyoruz. Sabaha kadar burada oturduk, bütün kadın vekillerimizi buraya istiyoruz. 20 saatten beri buradayız, bizi görsünler artık." (ANKA)