Şehir hastanelerine 7 yılda ödenen parayla 190 devlet hastanesi yapılabilirdi

On dört şehir hastanesi için son 7 yılda ödenen kira ve hizmet bedeli 108 milyar 300 milyon liraya ulaşırken, bu para ile 190 tane devlet hastanesinin inşa edilebileceği kaydedildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, BirGün'e yaptığı değerlendirme AKP yetkililerinin şehir hastanelerinin 25 yıllık maliyetlerini hala açıklamadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gerçek şudur. Hizmette olan 14 şehir hastanesi için son 7 yılda ödediğimiz kira ve hizmet bedeli toplam 108 milyar 300 milyon liradır. Bu para ile 500 yataklı devlet hastaneleri yapmış olsaydık şu an elimizde 22 bin yatak kapasiteli 14 şehir hastanesi yerine, 95 bin yatak kapasiteli 190 adet 500 yataklı devlet hastanesi olurdu. Dolayısıyla hem Covid salgınıyla, hem de depremde daha nitelikli ve daha yaygın sağlık hizmeti vermiş olurduk. Üstelikte bu hastanelerin sahibi kamu olurdu ve boşu boşuna en az 20 yıl daha ödeme yapmak zorunda kalmazdık."

Depremde Hatay Şehir Hastanesi olarak adlandırılan bin 330 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ağır hasar alarak hizmet dışı kaldığını anımsatan Şahin "Oysa bir yere tek bir hastane yapmaktansa Hatay’ın farklı bölgelerinde 500 yataklı devlet hastanesi yapmış olsaydık, bir hastane hasar görmüş olsa dahi diğerini kullanma imkanımız olabilirdi" diye konuştu.

'Şehir hastanelerinin ihtiyaçlara yanıt vermediğini gördük'

Şehir hastaneleri üzerine çalışmalarıyla bilinen Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ise şehir hastanelerinin kamuya çok yüksek maliyetinin olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Şehir hastanelerinin yarattığı sorun cebimizden çok yüksek paranın küresel sermayeye aktarılmasıyla sınırlı değil. Hem pandemide hem de depremde böylesine büyük hastanelerin, şehrin uzağında ve tek merkezde toplanmasının ihtiyaçlara yanıt vermediğini gördük. Örneğin Ankara'da şehir hastanesi açılırken çok sayıda devlet hastanesi kapatıldı. Şehir hastanesi pandemi hastanesi olarak ilan edilince insanlar pandemi dışındaki sorunlarını ötelemek zorunda kaldılar. Kalp, akciğer, şeker hastaları pandemi hastanelerine gidip hastalık kapmak istemedikleri için uzun süre hastanelerde alabilecekleri sağlık hizmetlerinden yoksun kaldılar. Oysa bu hastaneler kapatılmamış olsaydı, bir ya da ikisi pandemi hastanesi olarak ilan edilirken diğerleri insanların ihtiyaç duydukları bu hizmetleri sunmaya devam edebilseydi kronik hastalıkların da takipleri yapılabilirdi."